Собчак и Богомолов действительно в разладе, профайлер Анищенко: «Она от него закрывается, недовольна»

Ксения Собчак и Константин Богомолов находятся в напряженных отношениях. Об этом заговорили в Сети поклонники пары, когда ведущая улетела в Канны без мужа. Профайлер Илья Анищенко подтвердил эти подозрения в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, изучив последние совместные фотографии пары.

К слову, эксперт с самого начала отношений светской львицы и режиссера сомневался в их прочности. Еще на заре их любовной связи говорил о том, что в этой паре влюблена только Ксения Собчак, Константин Богомолов только позволял себя любить.

«Она ему буквально в рот смотрела, когда рядом с ним стояла, восхищалась им, а у него к ней не было особых чувств. Думаю, она просто его завоевала, а он позволил себе это сделать», — сказал профайлер.

Эксперт подтвердил, что в настоящий момент огонь стал угасать не только со стороны режиссера, но и в сердечке телеведущей, это хорошо видно по фотографиям.