Собчак и Богомолов действительно в разладе, профайлер Анищенко: «Она от него закрывается, недовольна»

Ксения Собчак и Константин Богомолов находятся в напряженных отношениях. Об этом заговорили в Сети поклонники пары, когда ведущая улетела в Канны без мужа. Профайлер
К слову, эксперт с самого начала отношений светской львицы и режиссера сомневался в их прочности. Еще на заре их любовной связи говорил о том, что в этой паре влюблена только Ксения Собчак, Константин Богомолов только позволял себя любить.
«Она ему буквально в рот смотрела, когда рядом с ним стояла, восхищалась им, а у него к ней не было особых чувств. Думаю, она просто его завоевала, а он позволил себе это сделать», — сказал профайлер.
Эксперт подтвердил, что в настоящий момент огонь стал угасать не только со стороны режиссера, но и в сердечке телеведущей, это хорошо видно по фотографиям.
«На этом фото Собчак недовольна чем-то, напряжена, а Богомолов, видимо, ее успокаивает», — сказал эксперт.
«На фото Богомолов вроде бы прижимается к жене, но она от него закрывается, губы поджимает. Такое впечатление, будто он к ней подошел сфотографироваться, уже здесь заметен разлад какой-то между ними, либо скандал, видны проблемы в отношениях», — прокомментировал профайлер.
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