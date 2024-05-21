Астролог усомнилась в возможности Кологривого стать очень богатым: «Бросает деньги на ветер»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый сделал честное признание. Он заявил, что выбрал профессию актера ради денег и славы, а не ради киноискусства. По словам Кологривого, он мечтает стать знаменитым и появляться на экранах в главных ролях.
Хорарный астролог
«Первая работа — актерство, это основной источник дохода. Но у него есть еще второй источник, какой-то пассивный доход. Он как бы толком ничего не делает, а денежки «капают», возможно, куда-то инвестировал. Доход от работы очень хороший. Деньги имеются и лежат у него в кармане», — заявила эксперт.
При этом, как она отметила, актер неправильно распоряжается своими доходами и, возможно, тратит деньги на ненужные вещи.
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«Когда мы смотрим на финансы в целом, получается, что они были стабильны, но уже очень скоро переходят в воздушный знак. Это значит, деньги как воздух: вроде есть, но вроде и нет. Естественно, деньги есть, Кологривый не банкрот, но он спускает их как будто бы на воздух. То есть бросает деньги на ветер. Также они во включенном знаке указываются, значит, его доход становится весьма ограниченным», — резюмировала Гербер.
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