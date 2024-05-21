Астролог усомнилась в возможности Кологривого стать очень богатым: «Бросает деньги на ветер»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый сделал честное признание. Он заявил, что выбрал профессию актера ради денег и славы, а не ради киноискусства. По словам Кологривого, он мечтает стать знаменитым и появляться на экранах в главных ролях.

Хорарный астролог Анастасия Гербер рассказала Teleprogramma.pro, будет ли актер действительно очень богатым и какими доходами он располагает сейчас. По словам эксперта, источник дохода у Никиты Кологривого не один.

«Первая работа — актерство, это основной источник дохода. Но у него есть еще второй источник, какой-то пассивный доход. Он как бы толком ничего не делает, а денежки «капают», возможно, куда-то инвестировал. Доход от работы очень хороший. Деньги имеются и лежат у него в кармане», — заявила эксперт.

При этом, как она отметила, актер неправильно распоряжается своими доходами и, возможно, тратит деньги на ненужные вещи.

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