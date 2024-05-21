Врач диетолог-эндокринолог Лазуренко о завтраке Бузовой: «Надо заменить сардельки на курицу»

Звезды российского шоу-бизнеса являются примером для многих россиян, на них люди равняются, им подражают. И даже завтраки почитатели артистов и телезвезд нередко копируют из социальных сетей.

Недавно мы писали об утренней полезной трапезе Ольги Орловой, а теперь дошла очередь до Ольги Бузовой, которая похвасталась своим обильным завтраком в Telegram-канале.

На столе у Ольги Бузовой оказались сардельки, соленая рыбка, яичница, зелень и овощи. Судя по всему, ведущая сильно проголодалась, однако Наталья Лазуренко , врач диетолог-эндокринолог, не советовала брать с любимицы отечественной публики пример безоглядно. А вот с некоторой корректировкой — пожалуйста.

«Этот вариант завтрака, на мой взгляд, диетолога-эндокринолога, не очень сбалансированный. Я бы посоветовала Ольге в силу ее невероятной работоспособности выбирать продукты, которые смогут поддержать ее красоту и энергичность. Например, заменить сардельки на продукты с более нутритивно-плотным белком, который является строительным материалом для организма. Например, на курицу или индейку (белковые продукты с видимыми волокнами мяса), поскольку сардельки, к сожалению, не богаты ценным белковым строительным материалом», — сказала эксперт.

При этом Наталья Лазуренко похвалила Ольгу Бузову за то, что на ее столе оказались овощи и зелень. И посоветовала добавить также авокадо, который содержит полезные жиры для ощущения сытости и работоспособности. Также неплохо употреблять на завтрак цельнозлаковые тосты в качестве источников долгих углеводов для ощущения комфорта и сытости. Этот продукт сможет зарядить энергией организм практически на весь день.

«Выбирая овощи для завтрака, можно воспользоваться правилом светофора, положив на свою тарелку овощи разных цветов. Например, зеленые листья салата, красный помидор (богат ликопином, который дает заряд бодрости и энергии, заботится о сердечно сосудистой системе) и желтый перец (источник витамина С), то есть все то, что нужно для плодотворного трудового дня и чтобы чувствовать себя сытым достаточно долго», — добавила Наталья Лазуренко.