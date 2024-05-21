«Мне тяжело ездить на гастроли»: Шаляпин раскрыл, что его не устраивает в профессии артиста

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro порассуждал о профессии артиста.

Шоумен рассказал, с какими сложностями сталкивается, а также признался, что если у него была бы возможность не работать, он бы отдыхал.

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«Я артист, шоумен, прежде всего. Приходится работать. А так, если бы была возможность, не делал ничего, отдыхал. А почему нет? Но мне нравится людей видеть, общаться. Я артист, конечно, по природе.

Однако мне тяжело ездить на гастроли. Вот эти бесконечные поезда. Самолетов я очень боюсь. Для меня вот это самое сложное в моей профессии, скорее. Я даже интриги уже не воспринимаю, мне они не страшны», — заявил Шаляпин.