Эти ягоды защитят кожу от старения и рака: список диетолога Мухиной

В рацион нужно включить клюкву, малину, бруснику, морошку и калину. Фото: freepik.com

Лесные ягоды содержат много антиоксидантов.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro о ягодах, которые защищают кожу от агрессивного воздействия солнечных лучей и даже препятствуют развитию меланомы.

По словам специалиста, к таким суперфудам для кожи, содержащим антиоксиданты, относятся брусника, калина, клюква, морошка и малина. 

«Они фактически защищают кожу от ультрафиолета, свободных радикалов. Могут даже защитить от рака кожи. Это наши лесные ягоды, которые содержат много аминокислот, витаминов A, B, C: клюква, малина, брусника, морошка, калина», — заявила диетолог.

Она отметила, что ягоды асаи тоже содержат много антиоксидантов, но существует их очень хороший и дешевый аналог, свекла.

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«Потому что свекла содержит так же, как и лесные ягоды, бензойную кислоту, которая является натуральным консервантом. Поэтому лесные ягоды долго не портятся. То есть здоровье, омоложение кожи — это еще и наличие бензойной кислоты», — пояснила Мухина.

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