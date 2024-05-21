Топ-3 продукта, которые не дают коже стареть, назвала диетолог Мухина

Врач-диетолог Марият Мухина перечислила продукты, которые замедляют старение кожи и улучшают ее состояние в зрелом возрасте, поддерживая эластичность и упругость.

Как рассказала эксперт Teleprogramma.pro, кожный матрикс содержит очень много коллагена. То есть основные белки кожи — это коллаген и эластин. Они противостоят птозу лица и фактически препятствует старению.

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«Некоторые люди пьют коллаген и хорошо выглядят. Кто-то колет коллаген напрямую в кожу. К продуктам, которые содержат много коллагена, относятся костные бульоны и любимый многими холодец.

Кроме того, это блюда из рыбы. Особенно полезны заливная рыба и наваристые бульоны, которые содержат рыбный коллаген», — отметила диетолог.