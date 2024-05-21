Соседов высказался о перезапуске Фадеевым группы «Серебро»: «Все будут ошарашены»

Максим Фадеев объявил о перезапуске поп-группы Serebro, которая просуществовала на эстраде 13 лет. Продюсер выбрал трех новых участниц (двух брюнеток и одну блондинку) и пообещал в ближайшее время представить их публике.

Они будут исполнять как уже известный всем репертуар группы, так и новые песни, в том числе на китайском языке. Фадеев пояснил, что не стал создать коллектив с другим названием, поскольку Serebro — это успешный бренд, известный во всем мире.

Перспективы обновленной группы оценил музыкальный критик Сергей Соседов. Он признался Teleprogramma.pro, что пока ему сложно сказать о судьбе проекта, все зависит от того, какие композиции напишет для группы Максим Фадеев. При этом Соседов удивился, что продюсер хочет сделать противоположный проект, но с тем же названием.

«Группа «Серебро» мне никогда не нравилась. То, как они пели, как выглядели, — все это было довольно вульгарно. Тут он хочет другой сделать проект, противоположный по имиджу, но при этом сохраняет название группы «Серебро» и количество участников. Ну, посмотрим. Важен репертуар, что напишет Фадеев. Какие композиции, как это будет представлено на сцене, в клипах. Я не знаю, зачем Максим это объявил сейчас. Чтобы это обсуждали? А что обсуждать, если музыки нет? Надо оценивать то, что вышло, когда предъявлен продукт, а не задумки», — отметил Соседов.

Однако он назвал оригинальной идею исполнять песни на китайском языке.

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