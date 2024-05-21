Соседов высказался о перезапуске Фадеевым группы «Серебро»: «Все будут ошарашены»

Максим Фадеев объявил о перезапуске поп-группы Serebro, которая просуществовала на эстраде 13 лет. Продюсер выбрал трех новых участниц (двух брюнеток и одну блондинку) и пообещал в ближайшее время представить их публике.
Они будут исполнять как уже известный всем репертуар группы, так и новые песни, в том числе на китайском языке. Фадеев пояснил, что не стал создать коллектив с другим названием, поскольку Serebro — это успешный бренд, известный во всем мире.
Перспективы обновленной группы оценил музыкальный критик Сергей Соседов. Он признался Teleprogramma.pro, что пока ему сложно сказать о судьбе проекта, все зависит от того, какие композиции напишет для группы Максим Фадеев. При этом Соседов удивился, что продюсер хочет сделать противоположный проект, но с тем же названием.
«Группа «Серебро» мне никогда не нравилась. То, как они пели, как выглядели, — все это было довольно вульгарно. Тут он хочет другой сделать проект, противоположный по имиджу, но при этом сохраняет название группы «Серебро» и количество участников. Ну, посмотрим.
Важен репертуар, что напишет Фадеев. Какие композиции, как это будет представлено на сцене, в клипах. Я не знаю, зачем Максим это объявил сейчас. Чтобы это обсуждали? А что обсуждать, если музыки нет? Надо оценивать то, что вышло, когда предъявлен продукт, а не задумки», — отметил Соседов.
Однако он назвал оригинальной идею исполнять песни на китайском языке.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Вот это может быть интересно и здорово. Это мне видится чем-то экстраординарным. Может быть, как раз песни на китайском я бы в первую очередь послушал.
Но я, правда, бы не говорил заранее на месте Фадеева, потому что это то, что должно поразить слушателя. Надо поражать уже материалом. Выпустить клип на китайском, без разговоров. Надо выпустить, и пусть все будут ошарашены», — заявил критик.
Читайте также: