Максим Фадеев назвал причину перезапуска группы Serebro: «Бренд, известный во всем мире»

Известный российский продюсер Максим Фадеев анонсировал перезапуск поп-группы Serebro. За 10 дней он нашел трех участниц, имена которых пока не назвал.

В соцсетях Фадеев опубликовал фото, на котором блондинка и две брюнетки стоят спиной к камере. Новый коллектив будет петь песни на разных языках, в том числе на китайском, и уйдет от слишком откровенных образов.

В беседе с Teleprogramma.pro Фадеев рассказал, почему решил возродить группу, а не создать новую, и раскрыл репертуар обновленного коллектива.

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«Во-первых, концепция проекта не полностью изменилась, а частично. Во-вторых, Serebro — это бренд, известный во всем мире. Зачем мне создавать что-то новое, если уже есть старый и успешный», — заявил продюсер Максим Фадеев.

Он пообещал уже в ближайшее время представить зрителям новых участниц группы. Также Фадеев сообщил, что они будут исполнять как уже известный всем репертуар группы, так и новые песни.