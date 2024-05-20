Прохор Шаляпин о совместном шопинге с женщинами: «Ткнул я пальцем в ЦУМе, она это купила»

Музыкант Леонид Агутин признался, что никогда не ходит на шопинг со своей супругой Анжеликой Варум. Певец и композитор заявил, что этот процесс для него является травмирующим и даже может поставить крест на браке с Варум.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о своем отношении к совместным походам с женщинами по магазинам.

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«Я думаю, что дама должна сопровождать мужчину на шопинг и покупать ему все необходимое. Вот ткнул я пальцем в ЦУМе, она купила, и мы это все повезли. А я не должен с ней ходить. Зачем мне это надо? Ее деньги, пусть она сама и ходит», — заявил артист.

Также Шаляпин рассказал, что не готов идти на уступки дамам в бытовых вопросах, если нарушаются его права и свободы.