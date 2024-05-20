Продюсер Рудченко о прилетевшей в Канны на личном вертолете Собчак: «Показушность в полной форме»

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале, стартовавшем несколько дней назад.
В отличие от звезд мировой величины, которые по традиции приехали в Канны на автомобилях, Собчак прилетела на кинофорум на личном вертолете прямо ко дворцу фестиваля, чтобы не стоять в пробках.
Вызывающий поступок Собчак по просьбе Teleprogramma.pro оценил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, прилет журналистки на вертолете — очередная попытка привлечь внимание общественности к ее персоне.
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«Конечно же, Ксения Собчак — персона, вокруг которой возникают определенные инфоповоды. То есть это фриковость, эпатаж. Показушность, действительно, в полной форме. Сама по себе Ксения Анатольевна, если так можно сказать о ней, — это человек фрикового инфоповода. Какие-то ее деяния, вклад в культуру страны никто вспомнить не может, лишь только скандалы», — отметил Рудченко.
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