Продюсер Рудченко о прилетевшей в Канны на личном вертолете Собчак: «Показушность в полной форме»

Ксения Собчак любит эпатировать публику. Фото: Global Look Press  

Ксения Собчак не захотела стоять в автомобильной пробке.

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале, стартовавшем несколько дней назад. 

В отличие от звезд мировой величины, которые по традиции приехали в Канны на автомобилях, Собчак прилетела на кинофорум на личном вертолете прямо ко дворцу фестиваля, чтобы не стоять в пробках.

Вызывающий поступок Собчак по просьбе Teleprogramma.pro оценил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, прилет журналистки на вертолете — очередная попытка привлечь внимание общественности к ее персоне.

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«Конечно же, Ксения Собчак — персона, вокруг которой возникают определенные инфоповоды. То есть это фриковость, эпатаж. Показушность, действительно, в полной форме. Сама по себе Ксения Анатольевна, если так можно сказать о ней, — это человек фрикового инфоповода. Какие-то ее деяния, вклад в культуру страны никто вспомнить не может, лишь только скандалы», — отметил Рудченко.

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