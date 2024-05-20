Продюсер Рудченко о прилетевшей в Канны на личном вертолете Собчак: «Показушность в полной форме»

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале, стартовавшем несколько дней назад.

В отличие от звезд мировой величины, которые по традиции приехали в Канны на автомобилях, Собчак прилетела на кинофорум на личном вертолете прямо ко дворцу фестиваля, чтобы не стоять в пробках.

Вызывающий поступок Собчак по просьбе Teleprogramma.pro оценил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, прилет журналистки на вертолете — очередная попытка привлечь внимание общественности к ее персоне.

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