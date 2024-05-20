Психолог оценила неожиданное заявление Агутина о разводе с Варум: «Человек не выдержал»

Певец и музыкант Леонид Агутин неожиданно признался, что мучительным для него является совместный поход с супругой Анжеликой Варум по магазинам. Как заявил Агутин, такой шопинг может стать причиной краха его брака с Варум.

Психолог Анна Завгороднева , комментируя Teleprogramma.pro высказывания певца, предположила, что у звездной пары мог уже быть печальный опыт.

«Когда Агутин пошел с Варум по магазинам и она его таскала три часа по косметическим бутикам, естественно, психика человека не выдержала. Ну, шучу, конечно. Вполне возможно, что это даже не выстраивание границ, а какой-то момент привычки», — заявила психолог.

Она отметила, что существует уже множество мемов на тему того, как грустный мужчина сидит на диванчике в примерочной и ждет, когда его возлюбленная выберет понравившееся ей платье из множества представленных в магазине. По словам Завгородневой, здесь может быть и абьюз со стороны женщины по отношению к мужчине.

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