Слухи о разладе в семье Собчак и Богомолова опровергнуты экстрасенсом Дионисием

Ведущая Ксения Собчак уехала в Канны на фестиваль без своего мужа Константина Богомолова, спровоцировав слухи о размолвке. В Сети тут же появились комментарии, в которых люди заподозрили, что экстравагантная парочка переживает свои не самые лучшие времена.

Экстрасенс Дионисий в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro опроверг слухи о разладе в семье Ксении Собчак и Константина Богомолова. Ясновидящий считает, что приезд Ксении в Канны без супруга не обязательно означает наличие семейных проблем.

«Ксения и Константин – взрослые люди, которые уже были ранее в браке и имеют прагматичный взгляд на жизнь. Несмотря на то, что у них могут быть внутренние противоречия, они нашли точку соприкосновения и живут вместе уже достаточно продолжительное время», - сказал Дионисий.

Экстрасенс считает, что раздельное путешествие или нахождение в разных местах не являются показателями того, что люди поссорились.

«Ксения могла приехать в Канны, чтобы напомнить о себе и подогреть интерес к своей персоне. На данный момент я не чувствую серьезного негатива в семейных отношениях Ксении и Константина», - прокомментировал Дионисий.