Продюсер Дзюник: «Какая родина для Пугачевой? Ее интересуют только деньги!»

Тема патриотизма в последнее время крайне актуальна для россиян. К счастью, соотечественники стали чаще вспоминать о ней, особенно в свете последних событий.

Но кто является жизненным ориентиром для современных людей? Конечно, артисты, популярные личности, звезды, которых часто показывают по ТВ, освещают в СМИ.

В связи с этим продюсер Леонид Дзюник предложил забыть про таких кумиров россиян, как Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин*, которые в настоящий момент решили жить вне отчего дома и перебрались за границу.

По словам собеседника Teleprogramma.pro, Алла Пугачева, в принципе, никогда не заботилась об интересах своей родины и соотечественников, ставя на первый план заработок, заработок и еще раз заработок. Она всегда собирала возле себя личностей, при помощи которых можно было получить хорошие деньги. А как только в «системе сбора денег» после известных событий произошел сбой, она вместе с мужем улетела в Израиль.

«Какая родина для Пугачевой? Ее интересуют только деньги! Понимаете, родина — это когда ты живешь в этой стране и отдаешь ей силы, талант, энергию. А построить домик в Израиле и на Кипре, приобрести апартаменты в Лос-Анджелесе — это не про родину история какая-то. Понятия родины для Пугачевой никогда не существовало. Оно измерялось у нее всегда в сумме гонораров, которые она получала. Вот и все, что можно сказать об этой певице, при всем уважении к ее таланту», — прокомментировала Леонид Дзюник.

Для мужа Аллы Борисовны продюсер не смог найти подходящих слов, только эмоции.

«Галкин*? Даже не хочу говорить об этом ублюдке», — эмоционально высказался Леонид Дзюник.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.