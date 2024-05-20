Боня о наряде для Каннского кинофестиваля: «Когда я выбираю платье, мне пишут дизайнер или их PR-отдел, я его бронирую»

Бывшая участница «Дома-2», модель Виктория Боня заявила Teleprogramma.pro, что обязательно появится на Каннском кинофестивале. Этот старейший кинофорум Виктория посещает традиционно каждый год.

По ее словам, в этот раз она приедет только на закрытие, к концу фестиваля. Также Боня рассказала, как происходит выбор нарядов звезд для выхода на красную дорожку в Каннах.

«Многие не понимают, как это все устроено. Но самые топовые дизайнеры, которые хотят представлять свои модные дома, приезжают всегда в Канны. Такие как Dior, Valentino, Chanel, работают с конкретными голливудскими звездами. И на полгода вперед все знают, кто и как будет наряжен. Есть бренды, которые привозят на фестиваль свои платья и в отеле устраивают шоурум с огромным количеством нарядов. Чтобы туда попасть, должен быть контакт со всеми этими брендами. То есть тебя должны знать, звать и ждать. Когда приезжаешь на примерку, платье под тебя подгоняют. Если надо, портные сразу что-то подшивают, подрубают», — отметила Виктория.

Она призналась, что уже забронировала два платья: одно розового цвета, другое — красного. Но пока не знает, подойдут ли ей они.

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