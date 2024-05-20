Эксперт по туризму Ансталь об отдыхе Королевой за 100 тысяч в день: «Для санатория высокого уровня это нормально»

Наташа Королева засветилась на юге России в компании мужа Сергея Глушко. В Сети при этом появилась информация о том, что звездная пара приехала подлечить нервы в один из самых дорогих санаториев Ессентуков. Простые россияне, мягко говоря, в недоумении от озвученного ценника на их отдых и лечение — около 100 тысяч рублей в сутки.

Наталья Ансталь , учредитель туроператора Go Travel, заверила Teleprogramma.pro, что хорошее санаторно-курортное лечение и отдых в России столько и стоит, при выборе номера уровня люкс и выше.

«Для санатория высокого уровня это нормально. В здравнице, где отдыхают Наташа Королева и ее муж, действительно есть подобные номера. Цены, конечно, высоковаты. Но в зависимости от типа номеров и количества проживающих в нем же можно найти предложения по более адекватной стоимости. Цена на санаторно-курортный отдых складывается из предлагаемых условий, специальных программ оздоровления, лечения, отдыха, питания», — сказала эксперт.

В любом случае отдых в санатории практически всегда будет стоить на порядок дороже обычных домов отдыха и пансионатов, поскольку здоровье сейчас, в принципе, недешево обходится людям.

«Санаторий — это не то место, где можно условно отдохнуть за 5000 рублей в сутки, полечиться, оздоровиться и так далее», — заметила Ансталь.

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