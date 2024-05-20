Боня рассказала о примирении с Водонаевой: «Алена за кадром — абсолютно другой человек»

Экс-участница «Дома-2», светская львица и модель Виктория Боня в последнее время начала публиковать в соцсетях довольно много совместных фото и видеороликов с Аленой Водонаевой.

В беседе с Teleprogramma.pro Боня призналась, что помирилась с Аленой после многолетней вражды, и они очень тепло общаются.

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«Мы с Аленой помирились. Закрыли все наши вопросы и познакомили наших детей. И сейчас мы общаемся, дружим. Это не на камеру, это действительно такое теплое общение. Потому что Алена за кадром — это абсолютно другой человек. Она очень тонкоустроенный человек, очень добрая. У нее просто такой образ стервы. Как она говорит: «Не обязательно всем знать, что я такая добрая». В ней очень много других граней тоже, которые не увидишь, если не будешь лично общаться. Многие сейчас пишут, что не могли подумать о том, что вы начнете общаться, спустя столько лет. Ну вот жизнь так складывается. Никогда не знаешь, как все будет», — заявила Виктория.

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