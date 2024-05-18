Боня назвала Ольгу Бузову классной артисткой с харизмой: «Она заряжает и заводит»

Экс-участница «Дома-2», модель Виктория Боня, на днях посетила вечеринку Ольги Бузовой по случаю 20-летия ее карьеры на телевидении. В беседе с Teleprogramma.pro Виктория рассказала, благодаря чему Бузова смогла добиться такой узнаваемости и признания.

По мнению Бони, это произошло благодаря желанию и трудолюбию Ольги. Она вспомнила, что Бузова всегда хотела быть певицей.

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«Хотя раньше казалось, что это невозможно. Не было этих площадок в Интернете. Было все не так просто, нужен был продюсер. С появлением соцсетей и всего остального появились эти возможности. У Оли всегда было это желание, и она просто следовала своей мечте, своим желаниям. Трудолюбива была, трудилась над этим, и все получилось. Ольга Бузова еще, помимо того, что она классный артист, заряжает и заводит публику. Когда она поет, мне приятно даже потанцевать под ее песню. Она еще и классная актриса, то есть в ней есть шарм, харизма. Ольга над собой всегда работает, развивается, она большая молодец», — похвалила артистку Виктория Боня.

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