«Видела, как развивалась карьера ее мамы»: что помогло Орбакайте пережить жесткую критику и стать популярной, объяснила психолог

Кристина Орбакайте призналась, что очень переживала из-за жесткой критики ее вокальных данных. Певица заявила, что первые выступления на сцене вызывали насмешки, хотя как актрису ее хвалили.

Психолог Анна Завгороднева считает, что дочь Аллы Пугачевой умеет преодолевать критику и трудности, быстро переключаться между положительными и отрицательными эмоциями, и, скорее всего, это связано с ее темпераментом сангвиника и особенностью воспитания.

«Судя по тому, как она разговаривает, когда дает интервью, Кристина Орбакайте все-таки относится к сильному типу темперамента. У нее сильный характер, дарованный природой, и довольно сильная центральная нервная система. К тому же она из творческой семьи. Из семьи людей, которых и хвалили, и критиковали. Она прекрасно видела, как развивалась карьера ее мамы, понимала структуру того, как выстраивается творческий путь и какие навыки необходимо применять, как устроен карьерный рост в шоу-бизнесе», — заявила Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro .

По мнению специалиста, Орбакайте строила карьеру, понимая в чем ее сильные стороны, несмотря на то, что ее часто критиковали за отсутствие выдающихся вокальных данных.

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«Она делала упор на артистизм. У нее были интересные хореографические новшества на сцене. Кристина Орбакайте, скорее всего, опиралась на свои сильные стороны, понимая, чем она берет публику, видя, что поклонники появляются, положительные отзывы есть, на концерты билеты покупают. Как бы ни ругали особенности ее пения в начале карьеры, она развивалась дальше, формировался навык. В итоге она набрала большую популярность. Сейчас она довольно значимый артист на российской сцене. И вот это умение опереться на свое сильные стороны, поставить цели и их добиваться является основным механизмом для того, чтобы преодолевать критику», — пояснила психолог.

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