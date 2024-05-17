Меган Маркл может потребоваться срочная помощь королевских врачей, считает таролог Буш: «Нужна стратегия по извлечению ее из депрессии»

Портал Ranker составил список самых нелюбимых знаменитостей в 2024 году. Его возглавила Меган Маркл, супруга принца Гарри.

Таролог Мирослава Буш , комментируя в беседе с Teleprogramma.pro лидерство Маркл в антирейтинге, заявила, что герцогиня Сассекская сильно переживает и переносит это очень тяжело, поскольку не воспитывалась в королевской семье и не умеет бороться с интригами.

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«Мало того, у нее обманутые ожидания в связи с браком. Когда девочка выходит замуж за настоящего принца, то думает, что сейчас станет главной. Ожидает триумфа. А вместо триумфа попадает в серпентарий. Она не умеет жить в интригах, жить по правилам королевской семьи. Не понимает, что, помимо статуса, это работа. Она всего этого не понимает и ее не принимают.

Маркл находится в окружении «потомственных кобр», которые будут шипеть и плести интриги. У нее нет уверенности в себе, а это все подтачивает ее неуверенность. Нормально переносят хейтеров только люди с чувством юмора, здоровой психикой и уверенные в себе. Все это к ней не относится. Я бы на месте королевских врачей и психотерапевтов срочно разрабатывала стратегию по извлечению Меган из депрессии», — заявила эксперт.