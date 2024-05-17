Крик о помощи судьи «Модного приговора» Лилии Рах оценил профайлер: «Человек доведен до предела»

Известный казахстанский стилист и ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Лилия Рах опубликовала в соцсетях эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о своей проблеме. Она сообщила, что отдала банку все имущество, чтобы погасить долг, но ее продолжают преследовать.

Как утверждает Рах, она подверглась рейдерскому захвату, ее бизнес уничтожили. Однако, несмотря на все экспертизы в ее пользу, преследование не заканчивается. Телеведущая заявила, что от отчаяния готова пойти на крайние меры, и попросила помощи у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Профайлер Илья Анищенко по просьбе Teleprogramma.pro оценил, насколько искренним было обращение Рах и действительно ли она говорит правду. Он отметил, что стилист испытывает сильный стресс из-за безвыходности ситуации и практически доведена до предела.

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«У нее искренняя реакция: внутренние уголки бровей приподнимаются, рот немного приоткрыт, делает глубокий вдох, нижние уголки губ растягиваются и опускаются. Получается такая сильная реакция, печаль. Я бы даже сказал, близкая к горю, скорби. То есть человек доведен до предела, не понимает, что ему делать в этой ситуации потери и очень сильного стресса. Жесты и все эмоции соответствуют тому, что она говорит. Где-то в некоторых местах она даже оговаривается, это повышенная когнитивная нагрузка», — заявил эксперт.

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