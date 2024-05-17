Бьянка решила лечь под нож пластического хирурга, накачать ягодицы и сделать красивый живот

40-летняя певица Бьянка в YouTube-шоу Ирины Мягковой «Личка» рассказала о своем намерении сделать пластическую операцию. По признанию знаменитости, она похудела на 30 килограммов и столкнулась с проблемой обвисшей кожи, особенно на животе, что привело к так называемому грустному пупку. Теперь Бьянка хочет подтянуть живот и увеличить ягодицы.

Корреспонденты сайта Teleprogramma.pro обратились к пластическому хирургу Владимиру Плахотину с вопросом, не рано ли артистке делать такую операцию.

Эксперт на это ответил, что для людей, которые с детства не занимались спортом, вроде Бьянки, пластическая хирургия может быть единственным способом достижения эстетических результатов.

«В зрелом возрасте очень сложно заставить себя пойти в спортзал или на беговую дорожку, если не приучен к этому с детства. Тем более артистам обычно хочется добиться быстрых результатов. Поэтому звезды часто прибегают к услугам хороших пластических хирургов», — прокомментировал Владимир Плахотин.

Эксперт предположил, что Бьянка для быстрого сброса веса могла сделать операцию на желудке, когда его сокращают и человек начинает потреблять пищу в малых количествах. Обычно из-за резкого похудения и обвисает кожа на животе, руках и ягодицах. Подтянуть ее естественным путем почти невозможно.

По словам Владимира Плахотина, на лице Бьянка пока еще пластики не делала.

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