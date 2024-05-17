Стилист назвала две детали, испортившие эффектный образ Полины Гагариной: «Присутствует диссонанс»

Певица Полина Гагарина появилась на премьере сериала «Красные линии», в котором сыграла главную роль, в эффектном черном платье-смокинге с открытой спиной. Аутфит она дополнила туфлями-лодочками на высоких каблуках, а в качестве аксессуаров выбрала красный чокер в виде ленты и серебристый клатч.
Как отметила стилист и культуролог моды
«На Полине платье в стиле смокинг смотрится очень неплохо. Этот наряд мне нравится. Такое платье структурирует силуэт и формирует изгибы тела. Я бы рекомендовала даже девушкам более полных форм, тем, кто пытается как-то скорректировать фигуру, платья-смокинг. Это один из прекрасных вариантов для коррекции фигуры. Интересная и пикантная деталь с открытой спиной меня тоже покорила. Сейчас в тренде вещи сложного кроя и противоположной эстетики. То есть спереди строгий силуэт смокинга, делового стиля, а сзади — откровенная чувственность и сексуальность. Это очень интересный прием, который вызывает вау-эффект»,— заявила эксперт.
При этом она раскритиковала выбранные артисткой аксессуары. По мнению Ивановой, красный чокер и серебристый фактурный клатч не сочетаются друг с другом. Чокер должен быть той же фактуры, что и клатч, например, усыпан стразами. Либо тогда нужно было выбрать клатч красного цвета. Это было бы более уместно.
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Полина Гагарина в платье-смокинге. Фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»
«Само платье, туфли, прическа — все очень гармонично. Но присутствует диссонанс аксессуаров. А именно аксессуары делают образ. Хорошие аксессуары могут даже абсолютно обыденный костюм сделать более интересным, уникальным. И наоборот, плохие или плохо подобранные аксессуары могут испортить даже роскошный аутфит и платье самого дорогого дизайнера», — подчеркнула стилист.
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