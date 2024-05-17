После ливней с градом и снегом начнется настоящее лето: какой будет погода на юге России

Температура воздуха в южных регионах России, в том числе в Краснодарском крае в середине мая продолжает оставаться ниже климатической нормы.

Как рассказал Teleprogramma.pro ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, виной тому стал холодный арктический воздух. Однако уже в начале следующей недели погода станет по-настоящему летней и комфортной для отдыха.

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«Некоторое время арктический воздух будет здесь оставаться. Тем не менее температурный фон плавно повышается. Правда, сопровождается это неустойчивой погодой: формированием мощных кучевых дождевых облаков после полудня и выпадением ливневых дождей, местами с градом, а в горах с мокрым снегом. Такой характер погоды сохранится еще два-три дня. С началом следующей недели по-летнему теплая погода придет на юг России», — сообщил синоптик.

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