Синоптик Старков сообщил об изменении погоды в Центральной России: чего ждать в ближайшие дни

Летней жары россиянам пока ждать не стоит, но температура воздуха будет вполне комфортная для прогулок. Фото: Global Look Press  

Температура уже вернулась к климатической норме.

Всю первую половину мая погода не радовала россиян: во многих регионах резко похолодало, ночью температура воздуха опускалась до минусовых значений, выпадал снег. Дневные температуры были на 6–12 градусов ниже климатический нормы.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал Teleprogramma.pro, когда в Центральной России потеплеет и стоит ли ждать по-настоящему летней погоды. 

Синоптик отметил, что в большую часть регионов центральной части страны, в том числе в Москву и Подмосковье после затянувшегося похолодания вернулась довольно теплая погода. По его словам, температура воздуха уже достигает климатической нормы.

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«В предстоящие дни она продолжит плавно повышаться. Уже миновала угроза ночных заморозков. В дневные часы температура воздуха приблизилась к плюс 20 и постепенно будет немного выше», — заявил Старков.

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