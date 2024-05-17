Должны быть в косметичке у каждой: топ-5 уходовых средств, которые омолодят лицо на 10 лет

Вечная молодость — мечта, которая витает в воздухе веками, словно загадочный аромат редкого цветка. И хотя полностью остановить время невозможно, современные средства ухода за кожей позволяют нам максимально замедлить его ход.

Дерматолог, трихолог, лазеро-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко назвала в беседе с Teleprogramma.pro продукты anti age, которые станут надежными союзниками в стремлении сохранить юность и свежесть кожи. Включив эти средства в свой уход, вы не только замедлите процесс старения, но и каждый день будете наслаждаться своим отражением в зеркале. Поэтому они обязательно должны быть в вашей косметичке.

Сыворотки с пептидами

Настоящие волшебники в борьбе за упругость и эластичность кожи. Пептиды — это фрагменты белков, которые стимулируют производство коллагена и эластина, поддерживая молодость и сияние кожи. Использование такой сыворотки утром и вечером может значительно улучшить состояние кожи уже через несколько недель.

Крем с ретинолом

Это ваш лучший ночной союзник. Ретинол, или витамин А, способствует обновлению клеток и имеет мощное антивозрастное действие. Однако помните, что ретинол повышает чувствительность кожи к солнечному свету, поэтому важно использовать солнцезащитный крем в дневное время.

Гиалуроновая кислота

Это не просто тренд, а основа для глубокого увлажнения. Она способна притягивать и удерживать влагу в коже, благодаря чему морщины становятся менее заметными, а лицо выглядит отдохнувшим и свежим. Продукты с гиалуроновой кислотой подходят для ежедневного использования и являются отличным дополнением к любому уходу.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Кремы и сыворотки с антиоксидантами

Витамины С и Е защищают кожу от повреждений свободными радикалами, которые могут ускорять процесс старения. Продукты с антиоксидантами не только предотвращают появление новых морщин, но и придают коже здоровое сияние.

Маски и пилинги с фруктовыми кислотами

Они помогут оживить уставшую кожу, улучшить ее текстуру и цвет. Аккуратно удаляют отмершие клетки, способствуя обновлению кожи и ускоряя ее естественные регенеративные процессы.

Кроме того, не стоит забывать о солнцезащитных средствах. Ультрафиолетовое излучение — один из главных врагов молодой кожи. Поэтому выбирайте средства с SPF не ниже 30, чтобы защитить кожу от фотостарения и сохранить ее здоровье на долгие годы.

Читайте также:

Какой SPF крем для лица защитит от самых опасных лучей?

Косметолог Байрамукова объяснила, как правильно подобрать солнцезащитный крем