«Не разделяю ужаса, который испытывают все»: о скандальной картине Карла III — художник Таиров

Общественность продолжает обсуждать скандально известный портрет короля Великобритании Карла III, написанный британским художником Джонатаном Йео.

Полотно создано в красных оттенках, что мгновенно дает различные нехорошие ассоциации с кровью и демоническим началом. Сам король, когда увидел картину впервые, отпрянул от нее, но быстро взял себя в руки и даже что-то пошутил. Однако работа вызвала скандал при дворе и бурное обсуждение в британских и российских СМИ.

Российский художник-график Александр Таиров поделился своим мнением с сайтом Teleprogramma.pro о первом официальном портрете короля Карла III. Эксперт считает, что автор работы не вкладывал в нее отрицательных подтекстов. И негативная реакция происходит у людей из-за того, что они не привыкли к такой подаче монархов.

«Все новое вызывает отторжение», — уверен художник.

По словам Таирова, если внимательно вглядеться в портрет короля и привыкнуть к оригинальной яркой подаче, отношение к нему поменяется.

Таиров отметил, что портрет, выполненный в красных тонах, может быть интерпретирован как символ торжественности и монаршей власти. Он также подчеркнул, что автор, возможно, отталкивался от цвета мундира Валлийской гвардии, который Карл III носил, будучи принцем.

«Я не разделяю того ужаса, который испытывают все. Красный цвет напоминает цвет крови, но это еще и цвет валлийского мундира, в котором Карл любил присутствовать на торжественных мероприятиях. Я потом внимательно вгляделся в портрет и понял, что это не просто красный цвет, это цвет заката», — высказался Александр Таиров.

Художник считает, что автор портрета Карта III подсознательно вложил этот оттенок в свою работу, вспомнив о нездоровье монарха.

Таиров обратил внимание на бабочку, изображенную на портрете, которая, по его мнению, символизирует надежду, счастье и трансформацию. Он также предположил, что портрет может быть связан с предыдущей активной деятельностью короля в области защиты окружающей среды.

Собеседник заметил, что портрет может быть воспринят как комплиментарный, так как он придает королю мужества и благородства.

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