Иосиф Пригожин высказался о популярности Ольги Бузовой: «Поставила себе цель и задачу стать большой звездой»

За время существования «Дома-2» участниками шоу стало огромное количество людей. Однако всероссийскую известность получили лишь единицы. Особняком среди них стоит Ольга Бузова. Она одна из самых узнаваемых медиаперсон и настоящая звезда шоу-бизнеса.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл секрет успеха Бузовой, которая появилась на российском телевидении 20 лет назад.

«Ее секрет прост. Это трудолюбие и активность. Когда ей было 18 лет, она сказала такую фразу: «Запомните, я Оля Бузова». Запомнили все. Она из разряда людей, которые видят цель и не видят препятствий. Ольга поставила себе цель и задачу стать большой звездой. Собственно говоря, она ею и стала. Она стала профессиональной ведущей и понимает в этой профессии все», — сказал Иосиф Пригожин.

Он вспомнил о совместной работе с Ольгой Бузовой на проекте «Фактор.BY». По словам продюсера, артистка понимает медийность, как себя нужно вести, умеет оперативно реагировать и работать в партнерстве.

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«Есть выражение «собака лает, а караван идет». Многие ее критиковали, возмущались. Но она все равно никого не слушала, шла и делала. Это, наверное, является главным залогом успеха: идти, делать и никого не слушать», — отметил Иосиф Пригожин.

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