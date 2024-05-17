Меньщиков из «Дома-2» о лечении в тайском рехабе: «Я сначала сопротивлялся, но потом согласился»

Экс-участник «Дома-2», шоумен Степан Меньщиков, уже больше года живет в Таиланде со своей семьей. У его супруги Ангелины там налажен риелторский бизнес. Пара воспитывает дочку Степанию.

Как признавался ранее сам Меньщиков, в Таиланде он проходил процедуры в рехабе, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю.

В беседе с Teleprogramma.pro он раскрыл, почему решил обратиться за специализированной помощью.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

«Рехаб — термин широкого значения, для меня это отрыв от привычных связей и пересмотр отношения к алкоголю. Это было предложено супругой Гелей, и я сначала сопротивлялся, но потом согласился. О том, как проходил рехаб, вы увидите попозже. И это решение было продиктовано не только желанием сохранить семью, но и продлить свою жизнь и наполнить ее истинным счастьем», — рассказал Степан Меньщиков.

Читайте также:

Степан Меньщиков из «Дома-2» честно рассказал об отношениях с бывшей женой: «Официально вежливые»

Степан Меньщиков из «Дома-2» рассказал о жизни в Таиланде: «Прохожу процедуры в рехабе»

Степан Меньщиков приехал из Таиланда в Москву без жены: «Самый лучший подарок»