«Все уместно!»: о завтраке Орловой высказалась диетолог Мойсенко

Ольга Орлова. Фото: t.me/olgaorlova131177

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова отлично выглядит и без стеснения показывает поклонникам, какого образа жизни она придерживается.

Ольга Орлова, популярная телеведущая и певица, в свои 46 лет великолепно выглядит, быстро вернувшись в форму после рождения дочери. 

У нее шикарный цвет лица, стройная фигура и красивые волосы. Многие считают, что Ольга придерживается правильного питания и образа жизни. В социальных сетях она иногда делится фотографиями своих полезных завтраков, на которых можно увидеть цельнозерновой хлеб, орехи, овощи и другие здоровые продукты.

Однако в этот раз Ольга выставила на своей странице утреннюю трапезу, которая вызвала много вопросов у ее подписчиков. На столе были сосиски, яичница, кетчуп, горчица и пиво. 

Впрочем, пенный напиток, судя по всему, все-таки предназначался спутнику Орловой, поскольку стоял на другом конце стола. Чтобы прояснить ситуацию, Teleprogramma.pro обратилась к врачу-диетологу Римме Мойсенко.

Завтрак Ольги Орловой. Фото: t.me/olgaorlova131177

Врач отметила, что все продукты на столе Ольги Орловой, кроме пива, являются нормальными и рекомендуются к употреблению. 

«Все, что касается содержимого завтрака — орехи, овощи, яйцо и даже сосиски с хлебом, — это все нормально, уместно, это хороший завтрак. То есть здесь присутствуют цельнозерновая клетчатка, клетчатка овощная, жиры и белки в орехах, белковая и жировая составляющая яйца, это приличный завтрак», — сказала Римма Мойсенко.

Однако Римма Мойсенко подчеркнула, что пиво, любой алкоголь и газированные напитки рекомендовано исключить из утреннего употребления пищи.

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