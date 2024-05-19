«Все уместно!»: о завтраке Орловой высказалась диетолог Мойсенко

Ольга Орлова, популярная телеведущая и певица, в свои 46 лет великолепно выглядит, быстро вернувшись в форму после рождения дочери.

У нее шикарный цвет лица, стройная фигура и красивые волосы. Многие считают, что Ольга придерживается правильного питания и образа жизни. В социальных сетях она иногда делится фотографиями своих полезных завтраков, на которых можно увидеть цельнозерновой хлеб, орехи, овощи и другие здоровые продукты.

Однако в этот раз Ольга выставила на своей странице утреннюю трапезу, которая вызвала много вопросов у ее подписчиков. На столе были сосиски, яичница, кетчуп, горчица и пиво.