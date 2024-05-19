Пластический хирург Дмитрий Зимин об операциях 61-летней Деми Мур: «Их сделано достаточно»

Американская актриса Деми Мур посетила модный показ итальянского бренда Gucci в Лондоне. 61-летняя звезда появилась на публике в платье с глубоким декольте и в очередной раз подтвердила, что время над ней не властно.

Пластические хирурги по просьбе Teleprogramma.pro рассказали, какие вмешательства делала Деми Мур, чтобы сохранить красоту и выглядеть намного моложе.

Как отмечает косметолог-дерматолог, пластический хирург Мадина Байрамукова , у актрисы необъемное лицо, поэтому, скорее всего, не использовались филлеры и липофилинг.

«Если что-то и есть, то в очень малых количествах. Конечно, невозможно так выглядеть в ее возрасте, ничего не сделав с лицом. Я думаю, что была платизма-пластика и подтяжка лица круговая, эндоскопическая. SMAS-лифтинг, скорее всего, был. Очень грамотно и красиво подтянутая кожа. Обычно возраст выдает шея. Но у Деми Мур и шея, и область декольте хороши, поэтому она может достаточно открытое платье надевать. По моему мнению, она выглядит потрясающе прекрасно. Не выглядит перекроенной, переделанной, перетянутой. Для меня это какая-то неимоверная загадка. Скорее всего, тут и генетика хорошая, и заместительная гормональная терапия есть, возможно, стволовые клетки», — заявила эксперт.

Пластический хирург Дмитрий Зимин также восхитился внешним видом нестареющей Деми Мур. Он подтвердил, что актриса прибегала к хирургическим вмешательствам.

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«Конечно, у нее выполнены пластические операции, и их сделано достаточно для того, чтобы в 61 год выглядеть просто превосходно. Думаю, что была коррекция носа, потому что он очень тонкий, изящный, а также блефаропластика, коррекция нижней трети лица и шеи, коррекция молочных желез, там стоят импланты. Выглядит она превосходно. Это пример очень интеллигентной и правильной пластической хирургии, то есть на нее смотришь и хочется дальше смотреть. Ни в коем случае не хочется сказать, что это еще одна звезда, которая перетянула себя», — отметил Зимин.

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