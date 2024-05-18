«Нос был широкий, делала пластику»: пластический хирург Плахотин высказался о внешности Погребняк

Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с журналистом Teleprogramma.pro подтвердил подозрения почитателей знаменитой блондинки и уверенно заявил: вмешательство специалистов во внешность было.

«Безусловно, она делала пластику носа, поскольку он у нее был широкий, а теперь стал такой узенький, а-ля Майкл Джексон», — прокомментировал врач.

Эксперт также предположил, что экс-супруга футболиста Павла Погребняка сделала коррекцию губ, не обойдясь лишь филлерами. Они выглядят слишком вывернутыми, что, по мнению Плахотина, скорее всего, является результатом работы хирургов.

«Я думаю, она выполняла еще и пластику губ, так называемую хейлопластику. Они у нее вывернуты идеально. Только гелем, без операции, такого добиться крайне сложно.

Конечно, она использовала препараты с ботулотоксином и филлеры. А вот подтяжку она еще не делала», — сообщил Владимир Плахотин.