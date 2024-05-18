«Нос был широкий, делала пластику»: пластический хирург Плахотин высказался о внешности Погребняк

35-летняя продюсер Мария Погребняк стала настоящей звездой телепроекта «Сокровища императора». Ее смелое и решительное поведение, а также явная симпатия 25-летнего борца Евгения Ершова вызвали волну обсуждений пользователей в социальных сетях.
Вместе с тем многие фолловеры заинтриговались и ее внешностью. Некоторые поклонники давно следят за Марией, еще с тех пор, как она вышла замуж за футболиста Павла Погребняка. И тогда ее фото сильно отличались от нынешних.
Мария Погребняк в юности и в наши дни. Фото: соцсети Марии Погребняк
Пластический хирург
«Безусловно, она делала пластику носа, поскольку он у нее был широкий, а теперь стал такой узенький, а-ля Майкл Джексон», — прокомментировал врач.
Эксперт также предположил, что экс-супруга футболиста Павла Погребняка сделала коррекцию губ, не обойдясь лишь филлерами. Они выглядят слишком вывернутыми, что, по мнению Плахотина, скорее всего, является результатом работы хирургов.
«Я думаю, она выполняла еще и пластику губ, так называемую хейлопластику. Они у нее вывернуты идеально. Только гелем, без операции, такого добиться крайне сложно.
Конечно, она использовала препараты с ботулотоксином и филлеры. А вот подтяжку она еще не делала», — сообщил Владимир Плахотин.
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