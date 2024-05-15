Пластический хирург Пахотин оценил внешность Мамаевой: «Форма носа осталась не самая лучшая»

Алана Мамаева, известная блогер и модель, в прошлом — жена футболиста Павла Мамаева, привлекла к себе внимание общественности из-за участия в телепроекте ТНТ «Сокровища императора». Этот шаг вызвал всплеск популярности и интереса к ее персоне. Однако вместе с этим многие фолловеры заметили значительные изменения во внешности Аланы и даже обвинили ее в пластике.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, пластический хирург Владимир Плахотин специально для сайта Teleprogramma.pro провел оценку внешности Аланы Мамаевой.

По его мнению, звезда действительно прибегала к пластической хирургии. В частности, она неоднократно меняла форму носа, что, по мнению эксперта, привело не к самым хорошим последствиям. Плахотин отметил, что форма носа Аланы оставляет желать лучшего.