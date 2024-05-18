О новом возлюбленном Анджелины Джоли таролог Абравитова: «Он вскоре придет в ее жизнь»

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась в эфире телешоу Today. 48-летняя кинозвезда пришла на съемки передачи вместе с 15-летней Вивьен, дочерью от Брэда Питта.

После тяжелого развода с Питтом Анджелина Джоли так и не смогла найти новую любовь. Однако, как утверждает таролог Марианна Абравитова , вскоре в жизни актрисы появится мужчина, с которым она будет счастлива.

«В личной жизни Анджелины Джоли будет много бурных моментов. Поклонники есть и сейчас, но она очень капризна, избирательна, самодостаточна, зациклена на своей карьере, на детях, на себе. При этом она не озабочена личной жизнью и не мечтает выйти замуж. У нее очень много других интересов. Бурная личная жизнь у Джоли была всегда, начиная с самого юного возраста, поэтому удивить ее этими эмоциями и ухаживаниями крайне сложно. Но все-таки найдется такой человек, с кем она войдет в парные отношения», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, произойдет судьбоносная встреча не раньше 2025 года, причем не исключено, что это будет гражданский союз, а не официальный брак, заверенный церковью и государственными органами.

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«Анджелина Джоли не стремится к формальностям. Для нее очень важно личное пространство, гармония. И если с человеком ей будет не очень хорошо, она сможет без проблем выйти из этих отношений без судов. В общем она самодостаточная женщина и вступит в отношения только с человеком, с которым ей будет очень хорошо и гармонично. Пока в ее поле такого человека нет, но он вскоре придет в ее жизнь», — заверила таролог Марианна Абравитова.

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