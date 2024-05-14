Ольга Солнце из «Дома-2» — о жизни после проекта: «Помогаю людям проявляться»

Шоу «Дом-2» на днях исполнилось 20 лет. На юбилей проекта были приглашены многие его звезды, включая Ольгу Солнце, которая одной из первых оказалась в числе строителей любви в телеэфире.

Сайт Teleprogramma.pro узнал у певицы и композитора Ольги Солнце (именно она написала гимн «Дома-2» «15 клевых людей»), чем в настоящее время она занимается, как зарабатывает на жизнь.

Ольга Солнце рассказала, что в настоящее время она владеет медиаагентством. Ее работа заключается в помощи экспертам и предпринимателям стать медийными личностями. Ольга Солнце использует свои знания и опыт, чтобы помочь людям проявиться в обществе, несмотря на свои собственные социофобические тенденции.

«Я помогаю людям проявляться, потому что я была социофобом и во время проекта, и после него. Я прям такой социофоб, меня пугают люди. Это правда. Но, несмотря на это, я смогла стать публичной. Я смогла выходить на сцену. Я могу вести блог, 15 лет занимаюсь гастрольной деятельностью. И теперь я помогаю людям проявляться», — поведала Солнце.

У Ольги Солнце три диплома об образовании, включая о психологическом, что позволяет ей работать с психологическими сложностями в проявленности у людей. Она также занимается продюсированием, помогая клиентам повысить свою медийность и заявить о себе.

В агентстве Ольги числятся эксперты в самых различных областях, включая астрологов, тарологов, психологов, коучей и инвесторов, которые могут помочь с различными вопросами, включая инвестиции.

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