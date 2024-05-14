Адвокат о возможном возбуждении уголовного дела против Макаревича*: «Это может угрожать его собственности»

Андрей Макаревич* уже несколько лет живет в Израиле. Недавно ТАСС сообщил, что в отношении него могут возбудить уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Если это произойдет, артиста могут лишить свободы на срок до двух лет. Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин . Он признался, что музыканту ничего не грозит кроме того, что у него могут отобрать имущество в России.

«Физически Андрею Макаревичу* ничего не угрожает. По таким делам Израиль не выдает людей. Единственный прецедент был, когда Израиль выдал человека — это было дело об убийстве. То есть по особо тяжким делам выдают, даже при наличии двойного гражданства.

Сам он, как я думаю, добровольно тоже не приедет, не явится ни на суды, ни на следственные действия. Но в свете последних решений Госдумы это может просто угрожать его собственности. Наверняка он не все продал. Есть и дома, и квартиры. Это имущество могут арестовать или обратить в доход государства. Тут он попал, как говорится, если он злостно уклоняется от соблюдения норм по маркировке иностранного агента. Сейчас есть рычаги, как можно наехать на его имущество.

Пока еще нет юридически ареста на этом имуществе, он может его продать или переоформить на другого человека, на детей, на родных. Но тут тоже есть нюансы. Органы могут обратиться в суд и сделку признать притворной. Может, он уже этим занялся», — высказался адвокат.