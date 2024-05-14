Певица Слава впервые сделала гель на ногтях, мастер Сапожникова отозвалась: «Пластина не идеальная»

Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом певица Слава, удивила многих своих поклонников признанием о том, что она впервые сделала маникюр с использованием геля.

«Неужели Слава до сих пор не делала шеллак?», «Не ожидала, что она такая консервативная в вопросах красоты!», «Наверное, у нее были какие-то причины не делать гель-маникюр раньше», «Интересно, как он ей, понравился?», «Я тоже никогда не пробовала гель... Может, стоит попробовать?» — написали фолловеры.

Вместе с тем поклонники отметили, что маникюр с блестками в нюдовых тонах выглядит довольно симпатично и подходит к имиджу Славы.