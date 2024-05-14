Певица Слава впервые сделала гель на ногтях, мастер Сапожникова отозвалась: «Пластина не идеальная»

Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом певица Слава, удивила многих своих поклонников признанием о том, что она впервые сделала маникюр с использованием геля.
«Неужели Слава до сих пор не делала шеллак?», «Не ожидала, что она такая консервативная в вопросах красоты!», «Наверное, у нее были какие-то причины не делать гель-маникюр раньше», «Интересно, как он ей, понравился?», «Я тоже никогда не пробовала гель... Может, стоит попробовать?» — написали фолловеры.
Вместе с тем поклонники отметили, что маникюр с блестками в нюдовых тонах выглядит довольно симпатично и подходит к имиджу Славы.
Маникюр Славы. Фото: соцсети певицы Славы
Teleprogramma.pro обратилась к эксперту в этой области
«Нюд всегда в моде, еще круче бы смотрелся такой дизайн под матовым топом. Поталь или сусальное золото, серебро очень выигрышно смотрятся всегда!» — похвалила Славу эксперт.
Однако Екатерина Сапожникова нашла в маникюре певицы Славы и некоторые погрешности.
«Сама по себе ногтевая пластина не идеальная, для качественного контента обычно используют другого плана форму ногтей. Безымянный пальчик можно было укоротить в ноль, но его зачем-то оставили очень длинным, это бросается в глаза. Но, подчеркну, дизайн актуальный», — высказалась мастер ногтевого сервиса.
Читайте также:
В моду вошли ногти без покрытия, а также яркий маникюр с сочными красками
Бузова возмутилась ценой на букет сирени в Москве: «Для меня 5 тысяч — это тоже деньги. Можно маникюр сделать»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал