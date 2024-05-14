Поргина о Радонице: «Ходила на кладбище, убирала, за всеми присмотрела»

14 мая православные верующие отмечают Радоницу — день поминовения усопших. В этот церковный праздник принято посещать кладбища, молиться за умерших и приводить в порядок их могилы. Вдова известного советского артиста Николая Караченцова, Людмила Поргина, поделилась с сайтом Teleprogramma.pro своими традициями, связанными с этим днем.

«Я ходила на кладбище накануне Пасхи, убирала, за всеми присмотрела. И к Коленьке, и к маме, и к папе, и к бабушке, и к дедушке, и к прадедушке зашла. Всех я посетила, за всех помолилась», — рассказала Людмила Поргина.

Она также отметила, что в этот день важно не только посетить кладбище, но и привести в порядок свой дом и участок, чтобы проявить уважение к ушедшим людям.

«Сейчас я собираюсь в Болгарию, там у нас дача, где мы жили с Колей. Там тоже надо все привести в порядок, чтобы все сияло и сверкало, говорило о большой любви к человеку», — добавила Поргина.

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