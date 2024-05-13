«Поведение Мамаевой и Погребняк — максимально неуважительное»: эксперт по этикету Скиба о шоу «Сокровища императора»

Вот уже два месяца подряд зрители канала ТНТ с азартом наблюдают, как звезды и их близкие пытаются заработать 1 миллион юаней в процессе состязаний на шоу «Сокровища императора».

С каждой серией страсти нарастают, а изначально белые и пушистые любимцы публики неожиданно начинают показывать зубы и скрытые черты характера.

Например, многие зрители в комментариях к публикациям о проекте замечают, что очень нежные некогда Мария Погребняк и Алана Мамаева вдруг стали проявлять себя совсем не так, как подобает леди. Ну, или хотя бы светским львицам, коими они себя позиционируют публике.

На пути к победе они нередко устраивают грубые публичные высказывания в адрес своих коллег по игре, а также простых китайцев на улицах Ханчжоу. Один раз их даже чуть не упекли в полицию из-за того, что они стали прямым текстом с очень настойчивыми интонациями требовать от прохожего деньги на такси.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro тренер по этикету Евгения Скиба позволила себе согласиться с некоторыми высказывания фолловеров относительно «розовых» участниц.

Поведение Аланы Мамаевой и Марии Погребняк можно назвать максимально неуважительным. Это относится и к участникам шоу, и к людям на улице, которые, на минуточку, помогают им в достижении цели. Умение "сохранить лицо" в соревновании за такой приз — сложная задача. Было приятно наблюдать, как с этим справились Филипп Киркоров и Карина Кокс», - отметила эксперт по этикету.

Мы попросили высказаться также по поводу коммуникации Евгения Ершова с мамой, которая пустила не одну слезу в эфире из-за слов и поведения своего отпрыска. Евгения Скиба на это заявила, что тут нужен иной специалист.

«Поведение борца Евгения Ершова не хочу комментировать. Думаю, здесь уместно мнение психологов», - делегировала собеседница

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