Риэлтор Борисов объяснил, почему бывшую дачу Пугачевой не могут продать: «В Истре проблемы с документами»

После того как Алла Пугачева уехала в Израиль, ее недвижимость в России простаивает. Если в замке живут друзья певицы, как заверяет Максим Галкин*, то в особняке в районе Истры давно никого не было. Это бывшая дача Примадонны, которую она давно доверила своему внуку Никите Преснякову.

Раньше он там любил отдыхать с женой Аленой Красновой и даже устраивал вечеринки у причала. Теперь музыкант тоже находится за границей. Он живет в Лос-Анджелесе. И уже второй раз сын Кристины Орбакайте выставляет особняк на продажу. Год назад он просил за него 225 миллионов рублей.

Теперь Никита Пресняков умерил свои аппетиты и просит только 132, 5 миллиона рублей. Дом практически винтажный. Там мебель, которую выбирала еще Алла Борисовна. В беседе с Teleprogramma.pro риэлтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов пояснил, есть ли шанс у Никиты продать этот особняк и какие проблемы могут возникнуть.

«Тут вопрос, насколько уместна данная дача с такой архитектурой в данном поселке. А также важны документы. На Истре много охранных зон, связанных с историческими достопримечательностями, такими как Иерусалимский монастырь. Дача когда-то была построена, и, возможно, что перестроить ее уже нельзя. Тут надо смотреть исходные документы на землю и строение. Начинать надо с изучения документов на земельный участок, что там разрешено делать. Может, это вообще самострой, поэтому в другом месте дом может стоить 200 миллионов, а на этом не стоит даже 100 миллионов, так как особняк нельзя реконструировать. Громкое имя дает плюс в рекламе. Это как магнит. Это также и инфоповод. А вот на цену это почти не влияет. Если удастся привлечь клиентов с помощью рекламы, то тут можно и в цене выгадать. Просто появится больше желающих. Загородная недвижимость продается сложно. Важны место, архитектура и внутренняя отделка. Поэтому покупатель может приехать на одно, а купить совсем другое. Если с документами на землю все нормально и существует разрешение на строительство, то цену определит рынок. Спрос на загородную недвижимость есть, но не на такую дорогую. Но если цена адекватная и с документами порядок — то можно продать. Но в Истре проблемы с документами — обычное дело. Повторюсь, там много охранных зон», — пояснил Борисов.

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