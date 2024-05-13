Солнце про отсутствие Бузовой на юбилее «Дома-2»: «Некоторые участники открещиваются от шоу»

Ольга Бузова не появилась на праздновании двадцатилетия программы «Дом-2» накануне. Экс-участница проекта Ольга Солнце, психолог и продюсер, прокомментировала данную ситуацию, указав на несколько возможных причин отсутствия российской звезды на торжестве.

«Во-первых, не все участники были приглашены. Мы не знаем, кого приглашали, кто отказался, или кто сам не приехал, или кого не позвали. Эта информация остается за кадром. Кроме того, лобное место, где проходило празднование, длилось около двух-трех часов, что ограничивает эфирное время. То есть позвать всех физически было невозможно, поскольку всех все равно не покажешь.

Во-вторых, некоторые участники, возможно, не хотят больше ассоциироваться с проектом. Они открещиваются от своего пребывания в «Доме-2», и это может быть одной из причин отсутствия Бузовой», — прокомментировала Ольга Солнце.