Таролог Абравитова о встрече Пугачевой и Тинькова*: «Один из ее талантов — извлекать пользу из каждого человека»

Алла Пугачева порой видится с друзья за границей. На днях стало известно, что она тайно увиделась с Олегом Тиньковым*. Папарацци заметили их во время длинного разговора. При этом певица выглядела небрежно. Она даже не стала надевать парик, поэтому продемонстрировала свои редкие локоны.

Других подробностей этой встречи нет. Поклонники заподозрили, что, возможно, она решила обратить внимание на Тинькова*, как на мужчину, пока Максим Галкин* разъезжает на гастролях. Другие посчитали, что у них возникли деловые вопросы.

Таролог Марианна Абравитова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, какой была эта встреча и что они могли там обсуждать.

«Алла Пугачева, конечно, обладатель многих талантов. Один из ее талантов — извлекать пользу из каждого человека, использовать его по возможности по полной программе. Тиньков* — очень состоятельный мужчина. Это с одной стороны дружеская встреча, а с другой — речь идет о деловых вопросах. Это была замиксованая встреча. Но сказать, что эта встреча была выгодна им обоим я не могу, потому что здесь в большей степени выгода лежит на стороне Аллы Борисовны. Также в такое время, когда люди покинувшие Россию остались в малом количестве, они ищут поддержку друг в друге и собираются в такие мелкие компания, так как оказывают друг другу поддержку, обмениваются мнениями. Так им легче выжить на чужбине. Назовем эту встречу условно дружеской и поддерживающей. Речь пойдет не только о личных и деловых вопросах, но и о России тоже. Поговорят, как меду напьются», — высказалась эксперт.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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