Солнцев про Бузову и Собчак: «Кем бы они были, если бы «Дом-2» не дал им старт?»

Накануне участники телепроекта «Дом-2» отметили 20-летие проекта. На праздник приехали многие «старички», включая Ольгу Солнце, Инну Воловичеву, Анастасию Дашко, Глеба Жемчугова, Андрея Черкасова, Алену Ашмарину и других.

Однако бывших ведущих шоу среди участников телестройки не наблюдалось. Ксении Бородиной пришлось оправдываться за это в соцсетях. Она объяснила, что ездила во время празднования юбилея программы в Дубай в отпуск. А вот Ольга Бузова пока отмалчивается.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro шоумен и экс-участник программы Гоген Солнцев считает, что Ольга Бузова, наряду с Ксенией Собчак, желает откреститься от этого проекта.

«Ольга Бузова давно не хочет себя ассоциировать с этим шоу, как и Ксения Собчак в свое время. Считают себя уже птицами высокого полета. А кем бы они были, если бы «Дом-2» не дал им старт?» — удивился Гоген Солнцев.

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