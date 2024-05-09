У Виктории Бони появится обеспеченный бойфренд, призналась таролог: «До брака в течении года не дойдет»

Виктория Боня в свои 44 года так и не устроила личную жизнь. Все ее последние романы завершались расставанием. Не так давно она познакомилась с иностранцем, который просто постучался в дверь ее квартиры в Москве.
Светская львица сходила с ним на несколько свиданий. Спустя месяц она рассказала, что перестала с ним общаться из-за разницы в возрасте. Боня пожаловалась, что ему было всего 29 лет. По словам ведущей Rutube-шоу «Злые языки», ей нравится мужчины постарше. Однако она подчеркнула, что хочет ухаживаний и отношений.
Таролог
«Я сделала расклад на год, с этого мая по следующий. Да, Виктория готова строить отношения, но она больше внимания обращает на финансово-бытовую сторону претендента. Карта, на которой три персонажа, также говорит о том, что человек готов строить отношения, но пока не определился. То есть кандидаты есть.
Карты говорят, что у человека и выбор большой, но этот выбор требует больших затрат. Сейчас ее тяготит ситуация с отношениями, поклонниками. Она сейчас хочет отдохнуть. Ее слова о том, что ей нужен человек ее возраста или даже старше, говорят о том, что человек устал от бесконечного количества мужчин вокруг.
Таролог разложила карты, чтобы узнать про личную жизнь Виктории Бони. Фото: Анна Горшкова
Какого мужчину она видит в качестве своего супруга? Выпала карта десятка пентаклей. Это состоятельный человек с хорошей родословной, который может обеспечить ее, дать ей достойную богатую жизнь. Этот человек должен быть из статусной семьи, со статусной фамилией.
По тузу кубков могу сказать, что желание выйти замуж у нее есть. Она эмоциональный человек. Паж жезлов — будут опять попытки знакомства. Паж — это незрелый персонаж, как и все пажи. Он говорит о том, что ситуацию сильно не расшатывает, не двигает ее вперед, не двигает ее назад. Он особо не на что не влияет.
И заканчиваем королем пентаклей. С одной стороны, претендент обеспеченный будет, но с другой, если сейчас у Виктории отношения не заканчивались браком, то в течении года, скорее всего, самого бракосочетания не будет, но претендент достойный появится. До брака в течении года не дойдет.
Карты выхватывают наиболее вероятную линию развития событий. У Бони насыщенная жизнь, поэтому вариант может поменяться, но велика вероятность того, что карты показали сейчас», — пояснила Горшкова.
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