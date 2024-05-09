У Виктории Бони появится обеспеченный бойфренд, призналась таролог: «До брака в течении года не дойдет»

Виктория Боня в свои 44 года так и не устроила личную жизнь. Все ее последние романы завершались расставанием. Не так давно она познакомилась с иностранцем, который просто постучался в дверь ее квартиры в Москве.

Светская львица сходила с ним на несколько свиданий. Спустя месяц она рассказала, что перестала с ним общаться из-за разницы в возрасте. Боня пожаловалась, что ему было всего 29 лет. По словам ведущей Rutube-шоу «Злые языки», ей нравится мужчины постарше. Однако она подчеркнула, что хочет ухаживаний и отношений.

Таролог Анна Горшкова в беседе с Teleprogramma.pro разложила карты и рассказала, что ждет Боню в ближайший год в отношениях.