Решивший сделать паузу в карьере Егор Крид имеет постоянный заработок, заявила таролог: «Без денег явно не останется»

Егор Крид стал популярным исполнителем, выпустил множество хитов и участвовал в шоу «Холостяк». Однако в последнее время артист редко выступает. А накануне он признался, что решил уйти в отпуск на два года, поставив карьеру на паузу.
«Просто взять паузу, года на два. Просто пожить для себя. Взять паузу, как Джастин Бибер. Сколько он уже треки не выпускает? Не летать никуда, не давать концертов», — заявил Крид.
Поклонники стали переживать, что так долго не смогут увидеть популярного артиста. Однако он заверил, что обязательно выпустит альбом. Таролог
«Скорее всего, это пиар для привлечения внимания! Он отдохнет гораздо меньше времени и без денег явно не останется. Наоборот, это PR-кампания, чтобы все обратили на него внимание, для запуска, возможно, каких-то новых продуктов.
И мы не будет два года не видеть Егора Крида. Скорее всего, мы его увидим к концу этого года или в начале следующего с какими-то интересными проектами, с новыми хитами. Насколько я вижу, у Крида есть и посторонний заработок, который приносит очень даже неплохой доход. В принципе, он может вообще не выходить на сцену и прекрасно при этом себя чувствовать», — заявила таролог.
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