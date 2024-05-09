Решивший сделать паузу в карьере Егор Крид имеет постоянный заработок, заявила таролог: «Без денег явно не останется»

Егор Крид стал популярным исполнителем, выпустил множество хитов и участвовал в шоу «Холостяк». Однако в последнее время артист редко выступает. А накануне он признался, что решил уйти в отпуск на два года, поставив карьеру на паузу.

«Просто взять паузу, года на два. Просто пожить для себя. Взять паузу, как Джастин Бибер. Сколько он уже треки не выпускает? Не летать никуда, не давать концертов», — заявил Крид.