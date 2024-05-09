Экс-заместитель гендиректора Дома моды Зайцева считает, что Егор ненавидел отца: «У него была жуткая зависть»

Егор Зайцев стал наследником модельера Вячеслава Зайцева, так как является его сыном. Создатель кутюрных коллекций умер в 2023 году. После этого Дом моды Зайцева с трудом функционирует и уже не приносит дохода. Бывший заместитель генерального директора Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что Егор стал гендиректором Дома моды еще до смерти отца. Однако сам модельер этого не хотел. Расул рассказал, что это он настоял, чтобы Зайцев помирился с наследником и отдал ему руководящую должность.
«Они пять лет не общались вообще. Я неделю потратил, чтобы убедить Егора помириться с отцом. Вячеслава Михайловича я тоже убедил, так как Егор его единственный сын и другого у него нет, поэтому ему все равно надо будет с ним помириться», — отметил Ахмедов.
Он также вспомнил, что сам модельер его предупреждал, что его сын не так прост, как кажется. По словам Расула, Зайцев порой был достаточно жесток по отношению к своему наследнику. Потом экс-заместитель гендиректора Дома моды пожалел, что поставил Егор на важный пост, так как он практически не появлялся на рабочем месте. Ахмедов признался, что в итоге стал поддерживать Зайцева, что не понравилось его сыну.
«Когда я понял, что Егор, мягко говоря, ненавидит отца, хочет чтобы отцу было плохо, я переключился на сторону Вячеслава Михайловича, стал его защищать. Егору это не понравилось, что я с его стороны перешел на сторону Вячеслава Михайловича. Еще до смерти Зайцева он меня уволил», — высказался он.
«У него была жуткая зависть, что он как дизайнер, как человек, как личность не состоялся, в отличие от знаменитого папы. Он даже как отец не состоялся», — добавил Расул.
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