Экс-заместитель гендиректора Дома моды Зайцева считает, что Егор ненавидел отца: «У него была жуткая зависть»

Он также вспомнил, что сам модельер его предупреждал, что его сын не так прост, как кажется. По словам Расула, Зайцев порой был достаточно жесток по отношению к своему наследнику. Потом экс-заместитель гендиректора Дома моды пожалел, что поставил Егор на важный пост, так как он практически не появлялся на рабочем месте. Ахмедов признался, что в итоге стал поддерживать Зайцева, что не понравилось его сыну.

«Когда я понял, что Егор, мягко говоря, ненавидит отца, хочет чтобы отцу было плохо, я переключился на сторону Вячеслава Михайловича, стал его защищать. Егору это не понравилось, что я с его стороны перешел на сторону Вячеслава Михайловича. Еще до смерти Зайцева он меня уволил», — высказался он.

«У него была жуткая зависть, что он как дизайнер, как человек, как личность не состоялся, в отличие от знаменитого папы. Он даже как отец не состоялся», — добавил Расул.