Музыкальный критик Рудченко о возможности Губина вернуться на сцену: «Разогревается интерес к его имени»

Недавно Андрей Губин отметил 50-летие. Он даже появился на концерте у Клавы Коки. Певец хоть и не выступает, но следит за тем, что происходит в мире шоу-бизнеса. Потом оказалось, что в августе он поедет на фестиваль «Новая волна», куда его пригласил Игорь Крутой. Появились слухи, что исполнитель хита «Ночь» вернется на сцену.
Ситуацию прокомментировал для Teleprogramma.pro музыкальный критик, продюсер
«Я не знаю, насколько это нужно сейчас Губину. Исходя из его последних интервью, он действительно себя плохо чувствует. Есть ли его личная заинтересованность в этом информационном прогреве? Я сомневаюсь, на самом деле. Когда человек болезненный, чувствует себя совсем не хорошо, то речи о гастролях, переезде и недосыпании не идет.
Если Губин действительно в таком состоянии, то я сомневаюсь, что с его стороны может исходить такой пиар. Возможно, подогревают интерес к его персоне в связи с чем-то другим.
Возможно, готовится концерт, но не с его участием, а выпуск какого-то сборника песен. Разогревается интерес к его имени, чтобы потом была возможность монетизировать любой контент, связанный с именем Андрея Губина», — высказался Рудченко.
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Он оказался прав, так как позже сам Губин пояснил, что поедет на «Новую волну», но выступать не будет. Крутой устроит вечер, который будет посвящен его творчеству. Артист согласился просто сидеть в зале и наблюдать, как исполняют его хиты.