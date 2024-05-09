Музыкальный критик Рудченко о возможности Губина вернуться на сцену: «Разогревается интерес к его имени»

«Я не знаю, насколько это нужно сейчас Губину. Исходя из его последних интервью, он действительно себя плохо чувствует. Есть ли его личная заинтересованность в этом информационном прогреве? Я сомневаюсь, на самом деле. Когда человек болезненный, чувствует себя совсем не хорошо, то речи о гастролях, переезде и недосыпании не идет.

Если Губин действительно в таком состоянии, то я сомневаюсь, что с его стороны может исходить такой пиар. Возможно, подогревают интерес к его персоне в связи с чем-то другим.

Возможно, готовится концерт, но не с его участием, а выпуск какого-то сборника песен. Разогревается интерес к его имени, чтобы потом была возможность монетизировать любой контент, связанный с именем Андрея Губина», — высказался Рудченко.