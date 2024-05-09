Расул Ахмедов заявил, что сын Славы Зайцева не занимается его Домом моды: «Я сделал большую ошибку, что поставил его гендиректором»

Недавно сын Вячеслава Зайцева Егор попал в больницу. Позже он признался, что злопыхатели делают ложные вбросы, которые касаются его. Наследник модельера пояснил, что «серийный опекун» его отца пытается признать Егора «недееспособным и давно умершим». При этом он пояснил, что уже 10 лет пытался держать бренд отца на плаву, хотя у него не было для этого рычагов управления и финансов.
Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал бывший заместитель генерального директора Дома моды Зайцева Расул Ахмедов. Он рассказал, что бизнес находится в плачевном состоянии.
«Точка отсчета, с которой ничего не менялось, это еще время, когда Вячеслав Михайлович был жив. Долги, которые были, мы закрыли. На сегодняшний день Дом практически не работает, не приносит никакой прибыли. Вполне возможно, что снова образовались какие-то долговые обязательства. Но я не буду об это говорить, так как на сегодняшний день я не имею отношения к Дому моды», — отметил Расул.
Он также вспомнил, что ранее повлиял на Зайцева, чтобы модельер все же помирился с сыном. Однако позже Ахмедов пожалел о своем поступке.
«Я неделю потратил, чтобы убедить Егора помириться с отцом. Вячеслава Михайловича я тоже убедил, так как Егор его единственный сын и другого у него нет, поэтому ему все равно надо будет с ним помириться.
Вячеслав Михайлович был жестким по отношению к Егору. Он говорил: «Ты его не знаешь». Не будем продолжать... Вячеслав Михайлович попросил ему помочь, так как у него были проблемы и долги. Я поставил ему условие: «Я тебе помогу, если ты помиришься с сыном и поставишь его директором генеральным». Эта была моя просьба. Все что произошло — я поставил его на этот пост. Так Егор бы и остался никем. Егор почти не появлялся там. Может, приходил раз в неделю. Все делал я», — поделился он.
Бывшего заместителя генерального директора Дома моды спросили о том, есть ли шанс, что бизнес Зайцева снова расцветет.
«Наверное, есть, но не при руководстве Егора. У него надо спросить, почему он не хочет, чтобы расцвел Дом», — высказался Расул.
«Я когда Егора привлек к работе, у меня были очень грандиозные планы, но я сделал большую ошибку, что поставил его гендиректором. Серьезные планы были и по поводу пошива новых коллекций в том числе.
Боженька дал нам шанс в руки, когда начался ковид и все закрылось. Потом иностранные компании стали уходить из России. Можно было все взять в свои руки. Но у Егора были свои планы по поводу популярности отца и его личной популярности», — пояснил он.
В итоге Ахмедова уволили. Он признался, что на этом настоял сын модельера, хоть сам Зайцев и был против. По его словам, с тех пор знаменитый Дом моды чахнет.