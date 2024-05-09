Расул Ахмедов заявил, что сын Славы Зайцева не занимается его Домом моды: «Я сделал большую ошибку, что поставил его гендиректором»

Он также вспомнил, что ранее повлиял на Зайцева, чтобы модельер все же помирился с сыном. Однако позже Ахмедов пожалел о своем поступке.

«Я неделю потратил, чтобы убедить Егора помириться с отцом. Вячеслава Михайловича я тоже убедил, так как Егор его единственный сын и другого у него нет, поэтому ему все равно надо будет с ним помириться. Вячеслав Михайлович был жестким по отношению к Егору. Он говорил: «Ты его не знаешь». Не будем продолжать... Вячеслав Михайлович попросил ему помочь, так как у него были проблемы и долги. Я поставил ему условие: «Я тебе помогу, если ты помиришься с сыном и поставишь его директором генеральным». Эта была моя просьба. Все что произошло — я поставил его на этот пост. Так Егор бы и остался никем. Егор почти не появлялся там. Может, приходил раз в неделю. Все делал я», — поделился он.

Бывшего заместителя генерального директора Дома моды спросили о том, есть ли шанс, что бизнес Зайцева снова расцветет.

«Наверное, есть, но не при руководстве Егора. У него надо спросить, почему он не хочет, чтобы расцвел Дом», — высказался Расул.

«Я когда Егора привлек к работе, у меня были очень грандиозные планы, но я сделал большую ошибку, что поставил его гендиректором. Серьезные планы были и по поводу пошива новых коллекций в том числе. Боженька дал нам шанс в руки, когда начался ковид и все закрылось. Потом иностранные компании стали уходить из России. Можно было все взять в свои руки. Но у Егора были свои планы по поводу популярности отца и его личной популярности», — пояснил он.

В итоге Ахмедова уволили. Он признался, что на этом настоял сын модельера, хоть сам Зайцев и был против. По его словам, с тех пор знаменитый Дом моды чахнет.