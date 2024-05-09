Психолог Барабанов объяснил, почему Чиповская не спешит заводить детей в 36 лет: «Сейчас к этому подходят более осознанно»

Анна Чиповская стала успешной актрисой. В 2023 году она объявила о свадьбе с Дмитрием Ендальцевы. Но недавно артистка призналась, что ей надоели вопросы про детей. Она призналась, что пока не решила, хочет ли однажды стать матерью. В свои 36 лет Чиповская предпочитает наслаждаться жизнью. Она считает, что рожать должны не все женщины.

Для Teleprogramma.pro клинический психолог Родион Барабано в объяснил, почему Анна и другие девушки не спешат рожать детей, а порой и отказывают от радости стать мамой.

«Во-первых, это связано с возросшей интеллектуализацией телесности. Женщины стало более бережно относится к себе, к своему телу. Это все-таки имиджевое явление, посколько в социуме возрастают требования к внешнему виду, мы должны быть презентабельны. Мы должны быть привлекательны друг для друга. Это такая европезированная модель социального взаимодействия, коммуникации, когда для того, чтобы расположить к себе человека, нужно иметь не только эрудицию и знания в той или иной области для поддержания контакта, но и приятный внешний вид. Сейчас очень важно молодой женщине, либо женщине средних лет, располагать к себе не только за счет внутренних качеств, но и за счет внешности, за счет того, что она может хорошо выглядеть. И здесь рождение ребенка не всегда оставляет женщину в искомом, природном обличия. Очень часто женщины меняются: набирают вес, появляются растяжки и многие другие "приятности", которые откладывают отпечаток на самоотношение представительницы женского пола», — пояснил эксперт.

Также он подчеркнул, что это только одна сторона медали. Есть еще индивидуальные личностные особенности: страхи, внутренние отношения к процедуре рождения ребенка. Психолог напомнил, что роды — это болезненная процедура, которая не доставляет ничего приятного.

Также Родион пояснил, что не говорит про советское время, когда обыденностью было рождение по шести или восьми детей в семье, и женщины работали в полях. Он отметил, что как правило, женщины в то время не доживали до 50-60 лет, рано умирали.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».