Психолог Барабанов объяснил, почему Чиповская не спешит заводить детей в 36 лет: «Сейчас к этому подходят более осознанно»

Анна Чиповская стала успешной актрисой. В 2023 году она объявила о свадьбе с Дмитрием Ендальцевы. Но недавно артистка призналась, что ей надоели вопросы про детей. Она призналась, что пока не решила, хочет ли однажды стать матерью. В свои 36 лет Чиповская предпочитает наслаждаться жизнью. Она считает, что рожать должны не все женщины.
Для Teleprogramma.pro клинический психолог
«Во-первых, это связано с возросшей интеллектуализацией телесности. Женщины стало более бережно относится к себе, к своему телу. Это все-таки имиджевое явление, посколько в социуме возрастают требования к внешнему виду, мы должны быть презентабельны. Мы должны быть привлекательны друг для друга. Это такая европезированная модель социального взаимодействия, коммуникации, когда для того, чтобы расположить к себе человека, нужно иметь не только эрудицию и знания в той или иной области для поддержания контакта, но и приятный внешний вид.
Сейчас очень важно молодой женщине, либо женщине средних лет, располагать к себе не только за счет внутренних качеств, но и за счет внешности, за счет того, что она может хорошо выглядеть. И здесь рождение ребенка не всегда оставляет женщину в искомом, природном обличия. Очень часто женщины меняются: набирают вес, появляются растяжки и многие другие "приятности", которые откладывают отпечаток на самоотношение представительницы женского пола», — пояснил эксперт.
Также он подчеркнул, что это только одна сторона медали. Есть еще индивидуальные личностные особенности: страхи, внутренние отношения к процедуре рождения ребенка. Психолог напомнил, что роды — это болезненная процедура, которая не доставляет ничего приятного.
Также Родион пояснил, что не говорит про советское время, когда обыденностью было рождение по шести или восьми детей в семье, и женщины работали в полях. Он отметил, что как правило, женщины в то время не доживали до 50-60 лет, рано умирали.
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«Сейчас все-таки женщина хочет продлить свою молодость, продлить свою жизнь, оставаясь в физически сохранном виде и оставаясь активной. Сейчас такое время, что девушки избирательны в отношении своих половых партнеров. Они прекрасно ориентированы в социально-экономическом контексте. Время у нас непростое и рожать ребенка в довольно непростое время, в какую-то неопределенность, неизвестность осознавая, что ребенок требует вложений финансовых немалых и поддержки со стороны супруга, поддержки со стороны окружения, когда что-то из этого находится в недостатке, конечно, это все откладывается.
Все-таки Чиповский актриса. Актерский график довольно плотный, требующий сосредоточения на профессии, и не всегда в актерской среде люди отличаются постоянством, особенно мужчины. Поэтому родить ребенка — самое простое дело. Можно родить ребенка, но что будет потом — большой вопрос.
Поэтому сейчас к этому подходят более осознанно. Мы сейчас уже не руководствуемся, устаревшим принципом: дал Бог зайку, даст лужайку. Нет, не даст. Никакой лужайки в придачу не будет. И вот когда совокупность этих трех факторов амплифицируется, мы наблюдаем то, что наблюдаем — осознанность, критическое отношение к воспитанию, рождению детей и отложенная готовность к этой процедуре ближе к 35-40 годам», — отметил Родион.