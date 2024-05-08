Экс-заместитель гендиректора Дома моды Зайцева о сыне модельера: «Он придумывает инфоповоды, что на него напали»

После смерти Вячеслава Зайцева его делами стал заниматься единственный сын Егор. Но недавно у него возникли проблемы со здоровьем, поэтому он попал в больницу. Наследник модельера предпочитает не общаться с журналистами, но на днях он бы вынужден прокомментировать слухи в Сети, которые стали распространять злопыхатели.
«…Позволю себе наконец чуть приоткрыть рот и прокомментировать регулярные параноидальные вбросы обо мне клакеров травли и террора моей семьи», — написал Егор.
Он пояснил, что какой-то «серийный опекун» его отца теперь пытается признать его «недееспособным и давно умершим». Также сын кутюрье добавил, что трудился на аутсорсинге, имел копейки, но при этом 10 лет «держал» бренд Slava Zaitsev и недвижимость на плаву.
Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал бывший заместитель гендиректора Дома моды Зайцева Расул Ахмедов.
«Я бы не сказал, что кто-то специально его травлей занимается. Просто он начинает придумывать какие-то инфоповоды, чтобы привлечь к себе внимание. Видимо, другого варианта он найти не смог. Это дефицит внимания. Он придумывает инфоповоды, что на него напали, что его комар укусил», — высказался Расул.
Также он рассказал, в каком состоянии сейчас находится Дом моды Зайцева, так как еще при жизни модельера ходили слухи, что у него проблемы с бизнесом.
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«Все это находится в руках Егора Вячеславовича. Состояние Дома моды на сегодняшний день абсолютно не изменилось. Все то же самое, и ничего не предвидится. Точка отсчета, с которой ничего не менялось, это еще время, когда Вячеслав Михайлович был жив. Долги, которые были, мы закрыли.
На сегодняшний день Дом практически не работает, не приносит никакой прибыли. Вполне возможно, что снова образовались какие-то долговые обязательства. Но я не буду об это говорить, так как на сегодняшний день я не имею отношения к Дому моды. Я был очень технично Егором уволен, потому что я держал позицию Вячеслава Михайловича, а ему это не нравилось», — также добавил Ахмедов.