Экс-заместитель гендиректора Дома моды Зайцева о сыне модельера: «Он придумывает инфоповоды, что на него напали»

После смерти Вячеслава Зайцева его делами стал заниматься единственный сын Егор. Но недавно у него возникли проблемы со здоровьем, поэтому он попал в больницу. Наследник модельера предпочитает не общаться с журналистами, но на днях он бы вынужден прокомментировать слухи в Сети, которые стали распространять злопыхатели.

«…Позволю себе наконец чуть приоткрыть рот и прокомментировать регулярные параноидальные вбросы обо мне клакеров травли и террора моей семьи», — написал Егор.

Он пояснил, что какой-то «серийный опекун» его отца теперь пытается признать его «недееспособным и давно умершим». Также сын кутюрье добавил, что трудился на аутсорсинге, имел копейки, но при этом 10 лет «держал» бренд Slava Zaitsev и недвижимость на плаву.

Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал бывший заместитель гендиректора Дома моды Зайцева Расул Ахмедов.

«Я бы не сказал, что кто-то специально его травлей занимается. Просто он начинает придумывать какие-то инфоповоды, чтобы привлечь к себе внимание. Видимо, другого варианта он найти не смог. Это дефицит внимания. Он придумывает инфоповоды, что на него напали, что его комар укусил», — высказался Расул.

Также он рассказал, в каком состоянии сейчас находится Дом моды Зайцева, так как еще при жизни модельера ходили слухи, что у него проблемы с бизнесом.

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