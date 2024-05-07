Кинокритик Шнейдеров о заявлении Блант про жестокость Кончаловского: «Это актерское кокетство»

Эмили Блант дала интервью, в котором рассказала о встрече с Андреем Кончаловским. Американская актриса призналась, что ее переполняет гнев, когда она вспоминает пробы у российского режиссера. В беседе с The Sun обладательница «Золотого глобуса» заявила, что Кончаловский «жестокий человек», и поведала о своем неприятном опыте кастинга на роль в его фильме «Лев зимой». Тогда ей было только 19 лет.
Ей хотелось получить роль любовницы Генриха II, которого сыграл Патрик Стюарт. Но Блант заверяет, что на пробах режиссер всячески пытался унизить ее и выставить в плохом свете. Она описала его поведение как «мерзкое» и «ужасное» и призналась, что чувствовала себя раздавленной после этих проб.
О ситуации для Teleprogramma.pro высказался советский и российский режиссер, киножурналист, педагог Давид Шнейдеров. Он уверен, что Кончаловский все делал правильно.
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«Мягкий режиссер — это плохой фильм. Режиссер должен быть жестким. Режиссер управляет всем процессом. Продюсер управляет финансовой стороной. Всей творческой стороной управляет режиссер. Плох тот режиссер, который, приходя на площадку, не знает, что будет снимать, и не знает, как работать с актерами.
Режиссер должен быть твердым, очень точно знать план на съемку сегодняшнего дня и придерживаться этого плана. Кино — это еще и огромные деньги.
Почему Эмили Блант впала в стресс? Думаю, что это стандартное актерское кокетство. Если актер при встрече с режиссером испытывает стресс, то это плохой актер. Я верю, что она первые несколько минут волновалась, а дальше перестала, потому что работа у нее такая. Ох уж это актерское кокетство!» — сказал Шнейдеров.