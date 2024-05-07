Кинокритик Шнейдеров о заявлении Блант про жестокость Кончаловского: «Это актерское кокетство»

Эмили Блант дала интервью, в котором рассказала о встрече с Андреем Кончаловским. Американская актриса призналась, что ее переполняет гнев, когда она вспоминает пробы у российского режиссера. В беседе с The Sun обладательница «Золотого глобуса» заявила, что Кончаловский «жестокий человек», и поведала о своем неприятном опыте кастинга на роль в его фильме «Лев зимой». Тогда ей было только 19 лет.

Ей хотелось получить роль любовницы Генриха II, которого сыграл Патрик Стюарт. Но Блант заверяет, что на пробах режиссер всячески пытался унизить ее и выставить в плохом свете. Она описала его поведение как «мерзкое» и «ужасное» и призналась, что чувствовала себя раздавленной после этих проб.

О ситуации для Teleprogramma.pro высказался советский и российский режиссер, киножурналист, педагог Давид Шнейдеров. Он уверен, что Кончаловский все делал правильно.

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